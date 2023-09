Martin Kylvåg, Projektleiter der Jobmesse Osnabrück, erklärt: „Karriereevents sind die beste Möglichkeit, um Bewerber und Arbeitgeber zusammenzubringen. In diesem Jahr werden wir ein besonders breites Programm anbieten, unter anderem mit interessanten Workshops.“

Workshops haben Premiere

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Quereinstieg, gezielte Weiterbildung oder Praktikum – bei dem Recruitingevent ist alles möglich. Mit von der Partie sind unter anderem Krone, die Stadt Osnabrück, Fuchs Gewürze, Adidas, Amazone, die Deutsche Bahn, Assmann Büromöbel, Volkswagen und Coffee perfect. Bildungsinstitute wie IBB oder die Hochschule Osnabrück machen das Ausstellerangebot komplett.

Ein besonderes Highlight sind in diesem Jahr die Workshops. Christina Relius, Beraterin und Speakerin des Osnabrücker Unternehmens „Connect People & Company“, verrät den Teilnehmern, wie sie ihren Wunscharbeitgeber finden. Der Hannoveraner Karrierecoach Anton Lapin erarbeitet gemeinsam mit den Teilnehmern in seinen beiden Workshops, wie sie LinkedIn als digitales Karriere-Instrument nutzen können und was beim Thema Gehaltsverhandlung zu beachten ist.

Eine Premiere auf der Jobmesse feiert das Format „Fuck-up Studienabbruch“, das das Beratungsnetzwerk Queraufstieg und die Gesellschaft für Fehlerkultur gemeinsam durchführen. Unter dem Motto „aus Fehlern lernen“ berichten Studienabbrecher aus Niedersachsen offen von ihrem Studienabbruch, aber erzählen auch, wie es nach dem Studienabbruch für sie weiterging.

Das Programm wird durch eine Vielzahl an Vorträgen, einen kostenfreien Bewerbungs-Check, einen Fotoservice und ein Catering ergänzt. Die 20. Jobmesse findet am Samstag, 23. September, von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag, 24. September, von 11 bis 17 Uhr in der Messehalle B&K Osnabrück an der Sutthauser Straße 292 statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter jobmessen.de/osnabrueck