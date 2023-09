„Wir, die Maßarbeit – das Jobcenter des Landkreises Osnabrück – sind für die jungen Menschen unter 25 Jahren da. Und wir wollen, dass das so bleibt!“ Mit diesen Worten wendet sich die MaßArbeit in den sozialen Medien öffentlich gegen die Haushaltspläne des Bundes, die Vermittlung und Betreuung der Bürgergeldbeziehenden unter 25 Jahren künftig von den Jobcentern auf die Arbeitsagenturen zu übertragen – „und damit vom steuerfinanzierten in ein beitragsfinanziertes System“, heißt es in einer Mitteilung.

Kebschull übt Kritik an Regierungsplänen

Landrätin Anna Kebschull drückte zum Start der Instagram-Kampagne #dein_jobcenter ihren Unmut über die in die Kritik geratenen Pläne des Bundes aus. „Alle wünschen sich Bürokratieabbau, Vereinfachung, Verschlankung. Über einen Verschiebungstrick auf Bundesebene vom SGB II zum SGB III wird auf den ersten Blick – für den Bundeshaushalt zumindest – Geld eingespart“, sagt Kebschull in einem Videobeitrag für die Kampagne.

„Auf den zweiten Blick findet eine Verkomplizierung von guten kommunalen Strukturen und Systemen statt.“ Das Jobcenter sei ein verlässlicher Partner für Jugendliche auf ihrer Suche nach einer beruflichen Zukunft, betonte die Landrätin zum Auftakt. Die bislang geleistete Arbeit der MaßArbeit ist nach Ansicht von Kebschull verantwortlich „für die sehr niedrige Jugendarbeitslosigkeitsquote von unter einem Prozent im Landkreis Osnabrück“.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Änderung nur zur finanziellen Entlastung des Arbeitsressorts?

Welche Konsequenz hätte die Umsetzung der Pläne der Bundesregierung? Für die jungen Menschen unter 25 Jahren hätte die Änderung laut Landkreis zur Folge, „dass für den Bezug des Bürgergelds zwar weiterhin die MaßArbeit zuständige Stelle wäre, die jungen Arbeitslosen sich jedoch für eine individuelle Unterstützung und Eingliederungsmaßnahmen sowie die Vermittlung an die Arbeitsagentur wenden müssten“. Bundesweit wären laut MaßArbeit etwa 700.000 Jugendliche betroffen. „Von dem Wechsel verspricht sich die Regierung eine Entlastung des Arbeitsressorts von rund 900 Millionen Euro“, heißt es in der Mitteilung.

MaßArbeit-Vorstand Lars Hellmers befürchtet negative Folgen für die jungen Menschen, sollten die Pläne in die Tat umgesetzt werden. Für jeden jungen Menschen im Bürgergeldbezug gebe es einen abgestimmten Eingliederungs- und Vermittlungsplan. Dabei gehe es oftmals um mehr als um die reine Vermittlung, erklärt Hellmers laut Mitteilung. Und weiter:

„In Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels können wir es uns nicht erlauben, junge Menschen im Bürokratie-Wirrwarr zu verlieren oder an Unterstützung zu sparen“ Lars Hellmers MaßArbeit-Vorstand

Kampagne zeigt Auswirkungen der Pläne

Welche Auswirkungen die Pläne aus Berlin noch auf die Arbeit vor Ort haben, das soll mit der Kampagne #dein_jobcenter gezeigt werden, die vom Landkreis Osnabrück unterstützt wird. Bis zur Entscheidung sollen jede Woche auf dem Instagram-Kanal der Maßarbeit Menschen zu Wort kommen, die unmittelbar von dem Wegfall der Leistungen durch die Maßarbeit betroffen wären, kündigt der Landkreis an. Dafür wurden laut Susanne Steininger, Bereichsleiterin Übergangsmanagement Schule-Beruf der MaßArbeit, Jugendliche interviewt, die von dort betreut wurden. Auch Unternehmen und soziale Einrichtungen, mit denen die Maßarbeit zusammenarbeitet, sollen zu Wort kommen.