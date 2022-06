Heckenschneiden nach dem 1. März: Was ist in Stadt und Landkreis Osnabrück noch erlaubt? FOTO: Colourbox.de (Symbolbild) up-down up-down Bis zu 10.000 Euro Bußgeld drohen In welchen Fällen das Heckeschneiden in der Region Osnabrück aktuell verboten ist Von Sabrina Holthaus | 20.06.2022, 15:39 Uhr | Update vor 43 Min.

Vom 1. März bis 30. September dürfen in Privatgärten Hecken und Gebüsche nicht stark zurückgeschnitten werden. Was ist Gartenfreunden in der Region Osnabrück denn nun noch erlaubt? Ein Überblick.