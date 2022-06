Ungehemmt pendeln die Liedermacher zwischen schlüpfrigem Scherz, Alltag und großer Politik. Nie wirkt es aufgesetzt, zwanghaft lustig oder niveaulos, selbst wenn sie zwischen den Beinen landen. Hier sorgen sie mit dem Dreiteiler „Genitalien auf Abwegen“ für Einblicke in ihr skurriles Innenleben. Die drei Stücke verteilen sie leger über den Abend, der im Innenhof startet und nach einer vorgezogenen Pause im Saal weitergeht. Der Regen mal wieder.

Liebe, das sei ja so ein überpräsentes Thema, lästert Jan. „Love, love, love. Love is in the air. Love is all around“, motzt er weiter und bestimmt: „Das prangern wir an“, um dann einen Hoden zu besingen, der wandern möchte.

Die Stücke entwickeln die beiden gemeinsam, erzählt Simon hinterher beim Entspannungsbier. Mal sind sie lang wie die wunderbare Geschichte vom großen Dichter, der sein Hirn bis zum Untergang mit Drogen vernebelt. Es ist nicht nur der feine Text, der überzeugt.

Es ist die gut ausgebildete Stimme von Jan Traphan, die mit dem famosen Gitarrenspiel von Simon Eickhoff einen ganz eigenen Rhythmus erzeugt. Da macht auch ein kleiner Patzer nichts. Ruhe ist im Saal, die ganze Konzentration auf die Bühne gerichtet, bis der Applaus losbrandet.

Andere Stücke sind kurz, eines umfasst nur zwei Sätze: „Wir haben ’n Herz für schlecht frisierte Schätze. Wie haben ’n Herz für Günter Netzer“, singt Jan, der auch für die Zwischenmoderationen sorgt. Da sitzt jedes Wort am richtigen Fleck, gewürzt mit norddeutschem Humor, der durch Jans Langsamkeit eine besondere Note bekommt.