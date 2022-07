Von jedem Zehner bleiben längst nicht mehr zehn Euro übrig: Die hohe Inflation belastet insbesondere Menschen mit kleinem Portemonnaie. FOTO: Foto: NGG | Alireza Khalili up-down up-down NGG fordert gezielte Hilfen Gewerkschaft: Jeder Haushalt in Osnabrück verliert 2022 fast 1000 Euro durch Inflation Von Wilfried Hinrichs | 31.07.2022, 13:55 Uhr

Inflation lässt das Einkommen schrumpfen: Wegen rasant steigender Preise gehen den Haushalten in Osnabrück in diesem Jahr 81,7 Millionen Euro an Kaufkraft verloren. Das hat die Gewerkschaft NGG ausrechnen lassen. Pro Osnabrücker Haushalt sind das rechnerisch 955 Euro.