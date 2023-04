Sitzen alle in einem Zug: Die Akteure des Piesbergs beim Fototermin. Foto: Matthias Liedtke up-down up-down Jeden ersten Sonntag im Monat Mehr als nur ein Museum: „Handeln und Wandeln“ auf dem Osnabrücker Piesberg Von Matthias Liedtke | 29.04.2023, 17:59 Uhr

Von allen Erhebungen im Osnabrücker Stadtgebiet ist der Piesberg im Nordwesten die höchste. Als Kultur- und Landschaftspark bietet er aber auch ein breites Angebot an Veranstaltungen und Aktivitäten – in den kommenden fünf Monaten besonders geballt an jeweils jedem ersten Sonntag von 10 bis 18 Uhr.