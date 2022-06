Vortragsreihe über die EU-Staaten in der Osnabrücker Volkshochschule

Fünf Vorträge und eine Podiumsdiskussion werden in den Blick nehmen, ob die EU trotz immer wiederkehrender Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern erfolgreich ist oder in der Sackgasse endet. „Die Menschen sind der EU gegenüber sehr skeptisch“, sagt Prof. Dr. Ingeborg Tömmel vom Jean Monnet Exzellenzzentrum. „Das ist verständlich, weil das Bild oft ein Lückenhaftes ist: Meist kommt das Thema in den Blick, wenn Streit zwischen den Staaten herrscht oder Krisen aufbrechen.“