Pyrotechniker über Feinstaub und Tierschutz „Kein Klimakiller": Kontroverse um Feuerwerk auf dem Jahrmarkt Osnabrück Von Jens Lintel | 30.03.2023, 05:15 Uhr

Von wegen dicke Luft und fatale Auswirkungen für Tiere: Wie der Hertener Pyrotechniker René Osterhage erklärt, entsteht durch Großfeuerwerke wie am Freitag beim Osnabrücker Frühjahrsjahrmarkt nur so viel Feinstaub wie beim Verbrennen einer Handvoll Kohle. Die Auswirkungen für Tiere seien vergleichbar mit denen eines Gewitters und deshalb vertretbar. Osnabrück ist, wie er schildert, nicht die erste Stadt, in der wieder von einer ersatzweise angesetzten Lasershow abgerückt wurde.