Das Siegermotiv vom vergangenen Jahr: „Schnee-Puster“ von Eva Peters. FOTO: Archiv Jahreszeiten-Wettbewerb geht ins Finale – Voting ab Donnerstag Fotografieren Sie den Winter! 19.12.2011, 18:15 Uhr

Auch wenn es sich noch nicht so richtig winterlich anfühlt, es ist so weit: Der Winter beginnt offiziell am Donnerstag. Und damit wird es wieder Zeit für unseren traditionellen Winter-Fotowettbewerb: Wie im Frühling, Sommer und Herbst suchen wir jetzt auch die schönsten Winterfotos aus der Region Emsland und