Fragen und Antworten zum Eintritt Jahreskarte, Tageskarte, Anreiserabatt: So macht der Zoo Osnabrück seine Preise Von Sebastian Stricker | 04.04.2023, 05:30 Uhr

Tageskarten für den Zoo Osnabrück kosten regulär so viel wie nirgends sonst? Stimmt, sagt Geschäftsführer Andreas Busemann. Doch wer es als Besucher weit hat, zahle vergleichsweise wenig. Und Jahreskarten seien am Schölerberg günstiger als in jedem anderen deutschen Großzoo. Fragen und Antworten zur Preispolitik des größten Publikumsmagneten unserer Region.