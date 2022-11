Die Zahl der Waschbären in der Region Osnabrück hat stetig zugenommen. Foto: Lenhard Klimek/dpa up-down up-down Mehr als 400 Tiere erlegt So viele Abschüsse wie nie zuvor: Hat die Region Osnabrück ein Waschbären-Problem? Von Alexander Kruggel | 09.11.2022, 05:30 Uhr

Mehr als 400 Waschbären wurden im zurückliegenden Jagdjahr in der Region Osnabrück geschossen - so viele wie nie zuvor. Seit Jahren vermehrt sich die Art in Niedersachsen rasant. Das Problem: Das Raubtier ist nicht so süß, wie es vielleicht aussieht, und könnte für die heimische Natur zur Bedrohung werden.