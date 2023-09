Nach IT-Ausfall am Mittwoch Produktion bei VW in Osnabrück läuft wieder „weitestgehend planmäßig“ Von Nina Kallmeier | 28.09.2023, 18:51 Uhr Im Osnabrücker Volkswagen-Werk wurde am Donnerstag wieder produziert. Archivfoto: Jörn Martens up-down up-down

Ein IT-Ausfall hatte am Mittwoch für einen Stillstand der Produktion bei Volkswagen gesorgt – auch in Osnabrück. In Wolfsburg ruckelte es am Donnerstagmorgen noch etwas. Und hier?