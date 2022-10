Foto: Stephan Glagla Osnabrücker Premiere von „Istanbul“ „Tatort“-Schauspieler Roland Riebeling führt im Theater die Regie Von Christine Adam | 20.10.2022, 13:47 Uhr

Mit klangvoller Stimme eilt Roland Riebeling herbei, er kommt gerade aus einer Beleuchtungsprobe zum Liederabend „Istanbul“ - der in seiner Regie an diesem Samstag im Theater am Domhof Premiere hat.