49 Mitarbeiter betroffen Dritte Insolvenz in vier Jahren: Ist Wölfer Motoren in Osnabrück noch einmal zu retten? Von Wilfried Hinrichs | 04.08.2023, 05:37 Uhr Wölfer Motoren in Sutthausen sucht erneut einen Investor. Foto: André Havergo

Der nächste Versuch, die angeschlagene Wölfer Motorenfabrik in Osnabrück wieder in Schwung zu bringen, ist gescheitert. Die Wölfer Motoren GmbH hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Schon wieder wird ein Käufer gesucht.