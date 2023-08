Der Park-and-Ride-Platz war Thema beim Bürgerforum Sutthausen. Zurzeit gibt es dort 50 Stellplätze, zehn davon im unteren Bereich der Ladestation für die Busse, wie Jörg Segebarth von den Stadtwerken Osnabrück auf eine telefonische Nachfrage hin mitteilte. Der Park-and-Ride-Platz sei gut ausgelastet, es bestehe auch durchaus Bedarf nach mehr Parkplätzen.

Beim Bürgerforum antwortete Stadtbaurat Frank Otte auf eine Anfrage der SPD Sutthausen, dass die Fläche für den Parkplatz beim Bau der Mobilitätsstation 2018 bestmöglich genutzt worden sei. Eine Erweiterung sei nicht ohne Weiteres umsetzbar, da es keine weiteren öffentlichen Flächen gebe. „Die Riesenallee steht aus ökologischen Gründen nicht zur Verfügung“, sagte er. Man sei auf die Unterstützung durch private Grundstückseigentümer angewiesen.

Halbstunden-Takt beim Haller Willem steht noch vor Hürden

Zur geplanten schnelleren Taktung des Haller Willem von stündlichen zu halbstündlichen Fahrten gab Otte zu bedenken, dass dies zwar wünschenswert sei, es aber noch jede Menge Hürden vor der Umsetzung gebe. „Mit der Bahn zu planen ist nicht einfach“, so Otte. Vorgesehen ist, dass jede zweite Verbindung eine Schnellverbindung wird, die nicht jede der bisherigen Haltestellen anfährt. Auch wenn nach dem Willen der Stadt Sutthausen Haltepunkt bleiben soll, ist das noch nicht hundertprozentig sicher. Jörg Segebarth ergänzte noch, dass die Koordination der Überhol- beziehungsweise Begegnungsstellen durch Signaltechnik oder Zweigleisigkeit einer der langwierigsten Punkte der Planung ist.

Auch die Anregung eines Bürgers, An- und Abfahrtszeiten von Bahn und Bus in den Randstunden besser abzustimmen und den Fahrplan anzupassen, wurde im Bürgerforum aufgenommen. Es käme jetzt häufig vor, dass der Bus schon kurz vor Ankunft des Zuges in Richtung Stadt losfahre.