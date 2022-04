In ihrem Biergarten in der Deutschen Scholle wollen Liz Steele und David Mason Gäste bedienen. Noch fehlt aber das Personal. FOTO: Thomas Wübker Personalmangel in der Gastro Ist der Biergarten-Sommer in Osnabrück in Gefahr? Von Thomas Wübker | 22.04.2022, 08:31 Uhr

Die ersten sonnigen und warmen Frühlingstage haben schon einige Menschen in die Biergärten in Osnabrück gelockt. Sie haben aber auch ein Problem aufgedeckt, das für den Sommer noch sehr relevant werden kann: Den Personalmangel im Gastgewerbe. Kann die beliebte Außengastronomie 2022 in voller Kapazität betrieben werden?