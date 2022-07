Sie ist eine von vielen hoch qualifizierten Chorleiterinnen aus der ehemaligen Sowjetunion, die heute in Deutschland Männergesangsvereine, Kirchen- oder Frauenchöre dirigieren. Ein Drittel aller Osnabrücker Chorleiter stammt laut Aussage des Kreischorverbands Osnabrücker Land aus Osteuropa.

„Früher waren Chorleiter oft Lehrer, die nach ihrer Arbeit abends noch Chöre hatten“, sagt Wolfgang Schröfel, Präsident des niedersächsischen Chorverbands. Heute gebe es das weniger. Viele – gerade junge – Chorleiter wollen sich „eine gewisse Biografie“ erarbeiten und dann irgendwann „weiterziehen“. Außerdem gebe es im Gegensatz zu früher schlichtweg mehr Chöre. Da ist es ihm dann „auch gar nicht so unrecht, dass osteuropäische Chorleiter mitwirken“.

Auch beim Frauenchor „Viva la musica“ war es so: 1994 gründete Gabriele Nelles zusammen mit einem Dutzend weiterer Frauen einen eigenen Chor. Damals engagierten sie einen jungen Geschichts- und Musiklehrer als Chorleiter; der hatte dann 2004 aus beruflichen Gründen aber keine Zeit mehr für den Frauenchor. So suchte „Viva la musica“ dann einen neuen Chorleiter. Durch Zufall stießen sie auf die Ukrainerin Iryna Slavina. „Diese Männer und Frauen aus der ehemaligen Sowjetunion waren da, als sich kein anderer dafür interessiert hat“, erinnert sich Nelles.

Die gebürtige Ukrainerin hatte bereits mit 13 Jahren ihr erstes kleines Ensemble in ihrer Musikschule geleitet. „Das hat mir gefallen“, sagt Slavina. In der Ukraine bekam sie eine umfangreiche musikalische Ausbildung und leitete dort mehrere Jahrzehnte Chöre. 2000 kam sie nach Deutschland: „Ich hatte keine Vorstellung, was ich machen sollte.“ Aber dann folgten die ersten Engagements bei den verschiedensten Chören, 2004 dann auch beim Chor „Viva la musica“.

Dort schunkeln die Frauen von Iryna Slavina unterdessen zu einem deutschen Volkslied von rechts nach links. Es geht um die Schönheit des Nordens und darum, dass jeder weiß, „woher der Wind weht“.

Woher der weht, das weiß Chor-Gründungsmitglied Gabriele Nelles: Aus der Richtung von Iryna Slavina. „Sie ist sehr, sehr, sehr genau“, sagt Nelles. Am Anfang sei diese Umstellung ein bisschen schwierig gewesen. Oft habe es von den Sängern geheißen: „Och, schon wieder wiederholen“, erinnert sich die 60-jährige Chorleiterin. Sie hat eine klare Devise: „Ich mag Disziplin.“ Das sei typisch für Chorleiter aus dem östlichen Europa, sagt Nelles. „Bei uns ist Singen Freizeit-Beschäftigung, in der ehemaligen Sowjetunion war das Ziel, Erfolg zu haben.“