Wie der HDV in einer Presseinformation mitteilte, wird darin per Überschrift eine „Redaktionsüberprüfung Ihrer Unternehmensdaten“ vorgegeben. Erst das genaue Lesen der klein gedruckten Erläuterungen bringe aber Folgendes ans Licht: Tatsächlich handelt es sich um die Bestellung eines Online-Eintragungsantrages für die Dauer von zwei Jahren. Obgleich unten auf dem Fax steht „Rückantwort ... kostenfreies Fax“, ist die Eintragung selber kostenpflichtig in Höhe von monatlich 85 Euro, also insgesamt 2040 Euro.

Unternehmen, die ein solches oder ähnliches Fax von der Gewerbeauskunft-Zentrale erhalten haben, sollten vor allem auch ihre Mitarbeiter warnen und den Handelsverband unter der Telefonnummer 0541/357820 darüber informieren. Dieser wird dann alles Weitere veranlassen, vor allem aber den Deutschen Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität in Bad Homburg (DSW) einschalten.