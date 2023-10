Im virtuellen Überflug Lokviertel: Investoren gesucht für Osnabrücks modernstes Stadtquartier Von Rainer Lahmann-Lammert | 06.10.2023, 05:43 Uhr Beim virtuellen Überflug lässt sich das Lokviertel aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Das funktioniert auch mit dem Handy. Foto: Greenbox Landschaftsarchitekten up-down up-down

Urban und dicht bebaut, zugleich grün, autofrei und klimaneutral: Das Lokviertel will Osnabrücks modernster Stadtteil werden und Platz für bis zu 1900 Wohnungen bieten. Was die Planer mit dem früheren Güterbahnhof vorhaben, lässt sich jetzt in einem virtuellen Überflug erleben. Eine Einladung auch an Investoren.