Frau Kellermann von Scheele, täuscht der Eindruck oder werden Plakate immer liebloser gemacht?

Manche Plakate erwecken zumindest den Eindruck, als sei nicht ganz so viel Kreativität im Spiel gewesen. Es hat Kampagnen in jüngerer Vergangenheit gegeben, da wurde jeder Slogan, jedes Plakat einem Fokusgruppen-Test unterzogen. Hierbei wird geprüft, wie ein Plakat bei einer Gruppe von Testpersonen ankommt. Ob dies aktuell auch so gemacht wurde, vermag ich nicht zu sagen.

Sind Plakate angesichts zahlreicher anderer Werbeformen wie Web und TV-Spots nicht ohnehin überflüssig?

Der Vorteil von Plakaten ist, man kann ihnen nicht ausweichen. Das unterscheidet sie von Werbung im Internet. Zudem begleiten sie einen fast bis in die Wahlkabine, haben eine große Präsenz. Die Kosten sind vergleichsweise gering.

Der Eindruck ist, dass die Slogans immer austauschbarer und die Plakate immer langweiliger werden. 1976 ließ die Union noch „Freiheit statt Sozialismus“ plakatieren.

Dass es jetzt gemäßigter zugeht, ist der politischen Situation geschuldet. In den 60er und 70er Jahren haben sich noch mehr Menschen, teils heftig, an der politischen Diskussion beteiligt. Zudem war es die Zeit des Kalten Krieges. Heute haben vor allem die beiden großen Parteien die politische Mitte im Blick und wollen den Wechselwähler erreichen.

Machen sich weichgespülte Slogans bezahlt?

Sie spielen vermutlich auf Slogans wie „Gemeinsam erfolgreich“ oder „Wir für mehr Arbeitsplätze“ an. Es ist mitunter sogar schwer zu sagen, welche Partei was plakatiert. Möglicherweise sollen es Wohlfühl-Plakate für die eigenen Anhänger sein. Den Bürger dürften solche Slogans aus der Kiste der Beliebigkeit allerdings eher befremden als ihn für Politik begeistern.

Wie sieht denn der ideale Wahlplakat-Slogan aus?

Gäbe es da ein Patentrezept, dann hätte ich eine Agentur und würde sagenhaft viel Geld verdienen. Aber Scherz beiseite, der Spruch muss kurz und knackig sein und nach Möglichkeit an etwas Bekanntes anknüpfen. Der Betrachter guckt durchschnittlich nur wenige Sekunden auf ein Plakat, meist im Vorbeifahren. Trotzdem muss er es vollständig erfassen können. Der Slogan der SPD 1998 „Wir sind bereit“ traf die Stimmung damals auf den Punkt. Er ist allerdings nicht in so bleibender Erinnerung wie der Slogan „Willy wählen“ aus dem Jahr 1972. Beide passten jedoch in ihre Zeit und waren erfolgreich.

Ein Slogan muss vor allem authentisch sein und zum Kandidaten passen. 2002 stand auf dem Plakat von Edmund Stoiber der Slogan „Kantig. Echt. Erfolgreich“. Der Spruch war vom Konzept her sicher gut. Das Problem war nur, dass sich Stoiber, der gegen Kanzler Schröder antrat, im Wahlkampf zusehends weniger kantig und echt präsentierte, sondern eher „weichgespült“ wahrgenommen wurde.

Was ist der schlimmste Fehler, der bei Plakaten gemacht werden kann?

Ein Fehler ist jedenfalls, wenn man den falschen Spruch zur falschen Zeit plakatiert. Hier liefert auch wieder Stoiber bei der Bundestagswahl 2002 ein passendes Beispiel. Auf einem Unions-Plakat war zu lesen: „Zeit für Taten“. Dann brach eine heftige Hochwasserkatastrophe über Ost- und Süddeutschland herein und Stoiber war nicht zu sehen. Stattdessen stand Schröder in Regenjacke und Gummistiefeln auf dem Deich in Grimma.

Dürfen Plakate auch weh tun?

Wahlwerbung im Stil der Benetton-Schock Plakate von Oliviero Toscani aus den 80er und 90er Jahren wird es meines Erachtens nicht geben. Moderater Angriff, auch radikale Übertreibung, humorvolle Plakate, aber auch zynische Wahlwerbeplakate sind möglich und erreichen gerade deshalb die Betrachter im Kampf um Aufmerksamkeit. Ich glaube jedoch nicht, dass eine Partei es wagen würde, mit wirklich schockierenden Bildern für sich zu werben. Zu groß ist die Gefahr, selbst auf Sympathisanten, aber auch auf andere Betrachter abstoßend zu wirken.

Funktionieren ironische Plakate?

Eine gewisse Ironie, ein humorvoller Angriff auf den politischen Gegner ist in Ordnung und im Wahlkampf sicher eine willkommene Abwechslung. Allerdings sieht die deutsche Wahlwerbung doch in der Regel zu, den ernsthaften Aspekt von Politik und Wahlen nicht aus den Augen zu verlieren. Schließlich wird vom Bürger - zu Recht - erwartet, dass Politik kein Klamauk ist. Ansonsten bietet das Internet in allen seinen Facetten von Zweithomepages bis hin zu Videokanälen oder auch Facebook ausreichend Raum für ironische, bisweilen sehr originelle Spielereien.

Die SPD plakatiert aktuell ein Bild mit Merkel und Rösler. Darunter steht „Beste Regierung seit der Einheit...?“

Ironie wird dann zum Problem, wenn man um drei Ecken denken muss wie in diesem Fall. Der Betrachter könnte sich aufgerufen fühlen, darüber nachzudenken, ob es tatsächlich die beste Regierung seit der Einheit war und zu einem anderen Ergebnis kommen als die SPD. Zudem ist es nicht allzu geschickt, wenn die SPD Merkel plakatiert, die ja bei vielen Deutschen sehr beliebt ist. Ein Angriff auf ihre Person scheint mir nicht erfolgversprechend für die SPD-Kampagne.

Wie krawallig dürfen Plakate sein?

Wichtig erscheint mir, den politischen Gegner nicht unter der Gürtellinie zu treffen, das wäre vermutlich kontraproduktiv, weil es vom Wähler als unfair empfunden werden könnte. Ist eine Kampagne originell und gut gemacht und passt in die Stimmung, dann darf sie auch mehr versuchen...

Politiker sehen in der Regel auf Plakaten besser aus als in der Realität. Wie geschönt dürfen Kandidatenbilder sein?

Nur so weit, dass die Kandidaten noch authentisch aussehen. Bisweilen wird der Einsatz von Programmen wie Photoshop eindeutig übertrieben. Der Wähler könnte einen gewissen Eindruck von Abgehobenheit und Realitätsverlust der Politiker bestätigt sehen. Insofern halte ich es für unklug, zu viel zu manipulieren.

Auf den Plakaten der Linken sind meist nur Slogans zu sehen, überhaupt keine Kandidaten. Eine gute Idee?

Das Problem der Linken ist, dass ihr zumindest im Westen mit Ausnahme von Sahra Wagenknecht die bekannten Köpfe fehlen. Daher setzt sie auf ihre Botschaft, die - eher hart in der Bildsprache - Protest ausdrückt.

Die Wahlkreiskandidaten vor Ort werden auf kleineren Plakaten mit Porträt-Fotos vorgestellt. Das wirkt nicht immer gelungen. Was gilt es da zu beachten?

Im Prinzip gilt das gleiche wie für die großen Kandidatenplakate: Der Bewerber sollte „sich ähnlich sehen“, das heißt authentisch sein. Ein offener, freundlicher Blick wirkt sympathischer als eine zu ernste Miene. Düstere Kleidung und manchmal auch eine falsche Brille können einen eher negativen Eindruck machen.

Dürfen wir auch in den nächsten Jahren damit rechnen, dass uns Wahlplakate erhalten bleiben?

Davon gehe ich ganz sicher aus. Wahlplakate haben in Deutschland eine lange Tradition. Wenn sie gut gemacht sind, sind sie fast schon eine eigene Kunstform. Deshalb werden sie sogar mancherorts ausgestellt. Und sie werden weiter entwickelt. Im vergangenen Landtagswahlkampf gab es von der SPD sogenannte sprechende Plakate. Scannte man sie mit Hilfe der entsprechenden App auf seinem Handy ein, dann konnte man sich längere Videos ansehen. Wir dürfen also gespannt sein.