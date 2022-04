Lokalmatador Elektro Strothmann ist am Samstag beim Popsalon in der Kleinen Freiheit in Osnabrück. FOTO: Gianna Niemeyer Tipps für den Popsalon Internationale und deutsche Musik am Samstag in Osnabrück Von Thomas Wübker | 08.04.2022, 19:00 Uhr

Aus Hamburg, den USA, Essen, Belgien, Berlin, Vogt in Schwaben und sogar aus Osnabrück kommen die Bands und Künstler am Samstag zum Popsalon in Osnabrück. Die Spanne zeigt, dass sowohl in der Provinz wie auch in den Metropolen spannende Musik produziert wird.