Vier Saiten für ein Halleluja Internationale Gitarrennacht am 30. November in Osnabrück Von Thomas Wübker | 07.11.2022, 21:42 Uhr

Fünf Meister der sechs Saiten treten am 30. November bei der Internationalen Gitarrennacht im Lutherhaus in Osnabrück an: Ian Melrose, Steve Hicks, Peter Finger und das Duo Kvaratskhelia.