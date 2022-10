Der Atter Stadtteiltreff veranstaltet schon verschiedene multikulturelle Begegnungsstätten. Ein offenes Stadtteilcafé soll das Angebot nun ergänzen. Foto: Julia Weßling up-down up-down Das Miteinander stärken In Osnabrück-Atter soll ein neues integratives Stadtteilcafé eröffnen Von Julia Weßling | 16.10.2022, 10:00 Uhr

Der Sportverein in Atter und „Wir in Atter e. V.“ wollen im Stadtteiltreff an der Karl-Barth-Straße ein integratives Stadtteilcafé eröffnen. Hier soll ein zwangloser Raum für Begegnungen zwischen zugezogenen und alteingesessenen Stadtteilbewohnern entstehen. Bis zur Eröffnung zum Jahreswechsel wird aber noch dringend Personal benötigt.