Geschäftstüchtig war er schon immer. Als Jugendlicher trug er den Kirchenboten aus, „dafür gab’s zwölf Mark“, er putzte beim CVJM die Theke und jobbte als DJ. Sein Jura-Studium hat sich der Sohn eines Baustoffhändlers auf dem Bock eines Lkw und im Tiefbau verdient. Nach dem Referendariat in Osnabrück hat sich der Versmolder als Anwalt niedergelassen – und ist inzwischen seit 30 Jahren in der Welt der schwarzen Roben und Paragrafen heimisch, auch in einem Osnabrücker Büro.

Doch irgendwann hatte sich sein Faible für das Fettige und Frittierte zu einer Geschäftsidee und dem Gedanken „Ich eröffne einen Imbiss“ verdichtet. Eine Kanzleieröffnung in Jena brachte ihm Moskau näher. „1992 war eigentlich schon alles fertig. Die Moskauer hatten Lust auf etwas Neues. Sie hatten Hunger. Und ich hatte das richtige Lokal gefunden.“ Aber dann waren Welsch die Entfernung doch zu groß und mögliche Schutzgelderpressungen zu riskant.

In seinem Heimatort Versmold passt alles. Deshalb steht jetzt seit zwei Wochen ein Imbisswagen mit dem Aufdruck „Franky’s No. 1“ vor der Versmolder Kultkneipe Dixi . Er sorgt für die deftige Grundlage für Getränke und Musik. Welsch hatte Dietrich „Dixi“ Ellerbrock in finanziellen Krisenzeiten beraten. Das Motto „World’s famous wurst“ hat Welschs Tochter auf den Wagen gepinselt.

Welsch stand seitdem viermal hinter der Theke, auch beim Versmolder Schützenfest. In den übrigen Zeiten kümmern sich vier Mitarbeiter ums Grillen, Salzen und Kassieren. Wichtigstes Einstellungskriterium: „Sie müssen quatschen können.“ „Franky’s No. 1“ soll nämlich nicht nur kulinarischer Versorgungspunkt, sondern auch Kommunikationszentrum sein.

Was der Chef von seinen Angestellten verlangt, erfüllt er selbst aufs Beste. Welsch kann reden. Ohne Punkt und Komma – auch beim Würstchenwenden. Diese Kontaktfreude hat dem schillernden Träger quietschgrüner Seidenschals unter anderem das Angebot eingebracht, den FC Gütersloh in schwierigen Zeiten zu leiten und an der Moskauer Lomonossow-Universität zu promovieren.

Als Existenzgründer konzentriert er sich aufs Kerngeschäft. An den TWE-Schienen in Versmold werden fünf verschiedene Würstchen und Pommes frites serviert – fertig. Zum Nachtisch vielleicht noch eine weiße Gummimaus aus dem Glas auf der Theke.