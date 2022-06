Norbert Fuhs ist Alleingesellschafter des Enorm-Verlages, der die „Osnabrücker Sonntagszeitung“ herausgibt. Fuhs finanziert das Unternehmen nach eigenen Angaben mit den so genannten Medienbriefen, die er vorwiegend an private Anleger herausgibt. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist der Verlag überschuldet. Sie hat die Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Oldenburg abgegeben, die sich um größere Wirtschaftsstrafsachen kümmert.