So in etwa sieht die Therapie mittels Mikrostrom aus: Durch die angeklebten Elektroden oder eine Art „Stift" mit Metallspitze werden Stromimpulse geleitet. Symbolfoto: imago images/ingimage Auszeichnung auf der Innovate? Für Start-up-Award nominiert: Osnabrücker Gründer will Therapie im Hosentaschenformat Von Nina Kallmeier | 24.03.2023

Kein rein digitales Produkt, sondern eines zum Anfassen will Gründer Markus Espelage auf den Markt bringen: Er will die Elektrotherapiemethode auch mobil ermöglichen. Im Osnabrück Heathcare Accelerator soll sich das Start-up weiterentwickeln. Auf der Innovate am 8. Juni ist er für den Osnabrücker Start-up-Award nominiert.