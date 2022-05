Beim Treffen der Innenminister aus den norddeutschen Bundesländern (Nord-IMK) war in Osnabrück viel Polit-Prominenz vertreten. Darunter Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD), Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD), Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU), der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), der Innensenator von Hamburg Andy Grote (SPD) und Brigadegeneral Andreas Henne. FOTO: David Ebener Hoher Besuch Innenminister aus Norddeutschland tagen in Osnabrück Von Marion Trimborn | 25.05.2022, 14:52 Uhr

Polit-Prominenz in Osnabrück: Erstmals seit drei Jahren haben sich die Innenminister der norddeutschen Küstenländer wieder zu einer Konferenz getroffen. Diesmal tagten sie in Osnabrück und trugen sich auch in das Goldene Buch der Stadt ein.