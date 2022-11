Die Patsy & Michael Hull Foundation bringt die Themen Tanz und Inklusion seit Jahren zusammen. Foto: Patsy & Michael Hull Foundation/Aileen Rogge up-down up-down Am 10. Dezember in der Osnabrückhalle Inklusions-Gala der Patsy & Michael Hull Foundation in Osnabrück Von Thomas Wübker | 21.11.2022, 13:17 Uhr

Die Patsy & Michael Hull Foundation setzt sich seit Jahren für Inklusion in Osnabrück ein. Am 10. Dezember lädt sie zur ersten inklusiven Gala der Stadt in die Osnabrückhalle. Dann wird über die Arbeit der Organisation berichtet und es werden Szenen aus dem größten Inklusionsmusicals Deutschlands „Grand Hotel Vegas“ aufgeführt.