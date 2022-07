Nun gut, wer in der Wüste Durst verspürt, hat weniger gute Karten als die Menschen in anderen Stadtteilen. Viele kleine Kneipen haben in den vergangenen Jahren zugemacht. Und auch die Zahl der Restaurants ist im Zentrum der Wüste mehr als überschaubar.

Aber es ist ja nicht weit an den Rand des Stadtteils oder in die Stadt. Apropos Zentrum: Das hat die Wüste leider nicht zu bieten. Geschäfte findet der Wüstenbewohner fast nur im Bereich Rehmstraße und an den Grenzen des Stadtteils. Immerhin wird es bald an der Weidenstraße eine neue Ladenzeile geben.

Mit dem Ende des Festungsgebots der Stadt Osnabrück im Jahre 1843 stieg der Bedarf an Grundstücken, die Stadt dehnte sich einfach immer weiter in das Wüstengebiet aus. Den Durchbruch für die endgültige bauliche Erschließung brachte der Ausbau des Pappelgrabens am Ende der 50er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Bis die Ausbreitung an natürliche Grenzen stieß: die Autobahn und die Bahnlinie.

Während im vorderen Teil der Wüste noch Mehrfamilienhäuser dominieren (die im Karree gebaut wurden und zum Teil wunderschöne Gärten mit altem Baumbestand umschließen), bestimmen in der hinteren Wüste nebeneinanderstehende Ein- bis Zweifamilienhäuser das Bild. Grund und Boden, das merkt man, sind teurer geworden.

„Der Stadtteil ist riesig, er reicht von der Wüste bis Moskau“, schneidet mancher auf. Immerhin: Alle Welt, na ja, sehr viele Osnabrücker, zieht es dorthin. Über 200000 pro Jahr ins Moskau, ein Badeparadies mit dem historischen Charme der Zwanzigerjahre.