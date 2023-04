Logo NEO Sarah Gebbiken (links) und Nadine Kluge-Gornig von der Polizei in Osnabrück beantworten am 24. April fragen rund um den Polizeiberuf. Foto: Polizeidirektion Osnabrück up-down up-down Virtueller Infoabend am 24. April Polizist werden? Die Polizei in Osnabrück erklärt Jugendlichen, wie das geht Von Anke Schneider | 17.04.2023, 14:15 Uhr

Fragt man kleine Jungs im Kindergarten, was sie später werden möchten, ist die Antwort oft „Polizist“. Zwar nicht an Kinder, dafür aber an Jugendliche, die schon im ausbildungsfähigen Alter sind, richtet sich nun eine Online-Informationsveranstaltung über diesen vielfältigen Beruf.