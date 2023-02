Logo NEO Am 23. Februar fand die Informationsveranstaltung zum 32. KidS-Projekt statt. Dabei wurden Schüler der neunten und zehnten Jahrgangsstufen gemeinsam mit ihren Fachlehrern über das diesjährige KidS-Projekt aufgeklärt. Foto: Xenia Schenk up-down up-down KidS-Projekt startet wieder Politikverdrossenheit? Kritische junge Osnabrücker für Kommunalpolitik gesucht Von Xenia Schwenk | 28.02.2023, 15:08 Uhr

In der Kommunalpolitik schlägt das Herz der Demokratie. Über das Projekt „Kommunalpolitik in die Schulen“ (KidS) haben schon einige Osnabrücker den Weg in die (lokale) Politik gefunden. Im Sommer startet die 32. Runde. Was Dich dabei erwartet und wie Du teilnehmen kannst.