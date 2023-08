Bau und Industrie betroffen Immer mehr Unternehmen aus Osnabrück informieren sich über Kurzarbeit Von Nina Kallmeier | 26.08.2023, 19:13 Uhr Die Nachfrage nach Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit Osnabrück steigt. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Der Gaszähler-Hersteller Honeywell bereitet sich auf Kurzarbeit vor, in anderen Betrieben ist sie schon eingeführt. Die Zahlen der Agentur für Arbeit zeigen: Die Anzeigen von Kurzarbeit werden mehr. So ist die Situation in Osnabrück.