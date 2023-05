Spaßvogel mit Fischen: Ina Müller ist am 20. und 21. Januar 2024 in der Osnabrück-Halle. Foto: Sandra Ludewig up-down up-down Musik und Comedy Ina Müller gastiert am 20. und 21. Januar 2024 in der Osnabrück-Halle Von Thomas Wübker | 02.05.2023, 19:10 Uhr

Ina Müller ist vor allem als rasende Moderatorin in ihrer TV-Sendung „Inas Nacht“ bekannt geworden. Am 20. und 21. Januar 2024 gastiert sie in der Osnabrück-Halle als Sängerin.