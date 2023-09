„Frieden hat viele Gesichter“ Mit Flucht Haft entgangen: Menschen berichten in Osnabrück von ihren Migrationserfahrungen Von Tom Bullmann | 11.09.2023, 17:04 Uhr Der Markt vor dem Rathaus wurde zum abschließenden Treffpunkt für die Friedensaktivisten. Die Moderation übernahmen Karen Vanesa de la Torre Sanchez und Alfa Traoré (links) vom Vorstand des Exil-Vereins. Foto: Tom Bullmann up-down up-down

Mit einem Sterngang durch Osnabrück starteten am Sonntagnachmittag an fünf Plätzen der Stadt Friedensaktivisten in Richtung Rathaus. Dort erklärten Osnabrücker mit Flucht- und Migrationserfahrung, umrahmt von einem Musikprogramm, ihre Perspektiven zum Frieden.