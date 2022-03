Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam ein Auto von der Iburger Straße ab und kollidierte mit mehreren geparkten Fahrzeugen (Symbolbild). FOTO: Fotostand / Reiss via www.imago-images.de Führerschein sichergestellt Osnabrück: 18-Jähriger unter Drogen kollidiert mit vier Autos und | 06.03.2022, 12:08 Uhr | Update vor 1 Std. Von Jean-Charles Fays Johannes Kleigrewe | 06.03.2022, 12:08 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein 18-Jähriger ist am Samstagnachmittag unter Drogeneinfluss mit dem Geländewagen Audi Q7 von der Iburger Straße in Osnabrück abgekommen und mit vier Autos am Straßenrand kollidiert.