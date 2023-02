Als die Passanten-Zähler des Düsseldorfer Beratungsunternehmens Jones Lang LaSalle am Samstag, 21. April, von 13 bis 14 Uhr in der Großen Straße zwischen Nikolaiort und Jürgensort aktiv wurden, kamen 4800 Menschen vorbei. 2011 waren es noch 6465 gewesen.

Mehrere Faktoren relativieren den über 25-prozentigen Rückgang: 2011 war der Zähltag zufällig auf den Termin der Osnabrücker „Einkaufsgala“ gefallen. Außerdem machte die Witterung den Kaufleuten in diesem Jahr einen dicken Strich durch die Rechnung: Als die Zählgeräte klackerten, demonstrierte der Osnabrücker Himmel eindrucksvoll die ganze Bandbreite schmuddeligen Aprilwetters.

Trotz des deutlich schlechteren Ergebnisses reichte es für die Große Straße im Niedersachsenvergleich wieder für Platz zwei – klar hinter der Landeshauptstadt Hannover, die mit einer mehr als dreimal größeren Einwohnerzahl aber auch in einer anderen Liga spielt. 8815 Passanten wurden im gleichen Zeitraum auf der dortigen Bahnhofstraße gezählt.

Hinter der Großen Straße platzierte sich erneut die Weender Straße in Göttingen (4470 Passanten). Der Vorjahresvierte, die Oldenburger Achternstraße, musste sich mit 3230 Passanten dem Damm in Braunschweig (4455 Passanten) geschlagen geben.

Diese Niedersachsen-Rangfolge entspricht im Übrigen dem langjährigen Mittel (2003 bis 2012) der Passantenfrequenzzahlen. Dabei erreicht die Große Straße im Durchschnitt einen Wert von 6568 Passanten pro Stunde. Göttingen kommt auf 5622, Braunschweig auf 4624 und Oldenburg auf 4599 Passanten. Für Hannover gibt es noch keinen Langzeit-Durchschnittswert, da die Passantenzählung von Jones Lang LaSalle in der Bahnhofstraße erst nach 2003 aufgenommen wurde.

Während die Große Straße ihren Rang im Landesvergleich trotz des unterdurchschnittlichen Ergebnisses halten konnte, sackte Osnabrück im Bundesvergleich der Städte zwischen 100000 und 250000 Einwohnern ab. War es 2011 noch ein 4. Platz in dieser Kategorie gewesen, reichte es in diesem Jahr nur für Rang 9. Die Spitzenplätze gingen an die Hirschstraße in Ulm (8620), Saarbrückens Bahnhofstraße (6705) und die Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg (6590).

Deutlich erfreulicher für Osnabrück fällt der Zehn-Jahres-Vergleich aus: Hinter Ulm (7713), Hagen (6965) und Trier (6944) reicht Osnabrücks Mittelwert von 6568 Passanten für den vierten Platz.

Im Regionalvergleich führt für Osnabrück indes kein Weg an Münster und Bielefeld vorbei. Münster darf sich nicht nur mit dem Spitzenplatz in der Kategorie „Städte zwischen 250000 und 500000 Einwohnern“ schmücken. Die Ludgeristraße zählt außerdem – wie auch die Bahnhofstraße in Bielefeld – zu den Top-25-Lagen in ganz Deutschland.

Die Ludgeristraße rangiert mit 9420 Passanten (8690 im Langzeit-Mittel) bundesweit auf Platz 9 und die Bahnhofstraße mit 8515 Passanten (7275 im Langzeit-Mittel) auf Platz 15. In der nationalen Gesamtrangliste landete Osnabrück in diesem Jahr auf Platz 50.

Die bundesweite Spitzengruppe bilden die Frankfurter Zeil mit 13120 Passanten (13205 im Langzeit-Mittel), die Schildergasse in Köln (12930/14370) und die Kaufinger Straße in München (11820/13540).

In allen 170 bundesweit ausgewerteten Einkaufsstraßen lag die gezählte Passantenfrequenz in diesem Jahr bundesweit bei knapp 700000 – und damit wesentlich niedriger als 2011, als noch 740000 Menschen gezählt wurden.

Ein Ergebnis, das laut Doris von Muschwitz von der Unternehmensleitung von Jones Lang LaSalle auf das Konto des vielerorts ungemütlichen Wetters am Zähltag geht – allerdings nicht ausschließlich. Teilweise spiegele sich darin auch ein allgemeiner Trend zur Kaufzurückhaltung wider: „Die Euro-Krise sorgt für unsichere Rahmenbedingungen, die nicht spurlos am Handel vorübergehen.“ Bislang schlage sich dies aber nicht in rückläufigen Handelsumsätzen oder einer abnehmenden Flächennachfrage nieder.

