Viele Eltern sind auf der Suche nach einem Schwimmkurs für ihr Kind. Klassischer Start ist der Seepferdchen-Kurs. Hinterher ist Bronze, Silber oder Gold möglich. Schwimmen ist aus mehreren Gründen sinnvoll. Es trainiert nicht nur den ganzen Körper, fördert Koordination und Beweglichkeit, es ist auch eine lebenswichtige Fähigkeit. Schwimmen gehört zum wichtigsten Schutz vor Ertrinken, einer häufigen Unfallursache mit Todesfolge bei Kindern bis 15 Jahren. Als Material benötigt es kaum mehr als Badebekleidung und eventuell eine Schwimmbrille.

Die Kurse in den Hallenbädern in Osnabrück und der Region starten zu unterschiedlichen Zeiten.

Hier ein Überblick über die Schwimmkurse

Im Nettebad, Moskaubad und Schinkelbad in Osnabrück beginnen die Kurse im November. Anmeldungen sind auf der Website des SWO-Bäder-Buchungsportals ab sofort möglich. Hier können Sie sich anmelden.

In Hagen aTW starten die Kurse im Januar 2024. Eine Anmeldung über ein elektronisches Buchungssystem ist nicht möglich und sollte am 2. Dezember 2023 ab 8 Uhr direkt an der Schwimmbadkasse erfolgen.

Im Panoramabad in Georgsmarienhütte sind die Kurse für 2023 bereits ausgebucht. Neue Kurse starten in der zweiten Januarwoche 2024. Nähere Informationen gibt es über einen Newsletter oder auf der Website. Hier können Sie sich anmelden.

Auch im Carpesol in Bad Rothenfelde können Kinder ab einem Alter von 5 Jahren mit gezielter Anleitung das Schwimmen erlernen. Freie Kurse finden sich auf der Website. Hier können Sie sich anmelden.

Im Hasebad in Bramsche sind momentan alle Kurse ausgebucht, mit neuen geht es erst im Januar 2024 wieder los. Über die Website kann sich dazu zu einem späteren Zeitpunkt direkt angemeldet werden. Hier können Sie sich anmelden.

Des Weiteren können unterschiedliche Schwimmabzeichen-Kurse gebucht werden bei:

Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.