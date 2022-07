Der letzte längere Aufenthalt dürfte vor den Sommerferien bei einem Fußballspiel meines Sohnes beim OSC gewesen sein. Das Aktivital des OSC habe ich übrigens jahrelang sehr regelmäßig genutzt. Ins Moskaubad habe ich es in diesem Sommer leider nicht geschafft.

Wie gut kennen Sie die Wüste?

Ich habe noch nicht im Stadtteil Wüste gewohnt, wenngleich ich von Freunden und Bekannten höre, dass es sich dort sehr angenehm leben lässt. Dass ich dennoch bei der Kommunalwahl für den Wahlbereich kandidiert habe, hängt damit zusammen, dass die Grünen nicht in den Ortsteilen organisiert sind, sondern als Stadtverband. Ich nehme aber für mich in Anspruch, die Wüste durchaus zu kennen. Über Gespräche mit den Bewohnern, die Besuche im Stadtteil, die Bürgerforen und nicht zuletzt die politische Arbeit im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt.

Die Wüste hat kein Zentrum, keinen Stadtteiltreff, kein Jugendzentrum. Hat die Politik da geschlafen?

Das ist aus der Entstehungsgeschichte zu erklären, der Stadtteil ist eben nicht aus einer Mitte heraus gewachsen, sondern von der Kernstadt her erschlossen worden. Heute würde man städtebaulich anders planen. Aber große Teile der Wüste liegen innenstadtnah, und vieles ist schnell zu erreichen. Außerdem ist in der Wüste durchaus viel Leben. Das zeigen schon die vielen Straßenfeste. Es fehlt eben das Institutionalisierte. Damit ist die Wüste aber nicht allein. Die Stadt könnte es sich auch nicht leisten, in jedem Stadtteil einen Treffpunkt einzurichten und zu unterhalten. Man muss auch immer sehen: Wo brennt es denn richtig? Und das Gefühl habe ich in der Wüste nicht.