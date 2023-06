In der Hase in der Osnabrücker Innenstadt wurde eine Leiche gefunden. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrandt up-down up-down Einsatz am frühen Morgen Leiche in der Hase in Osnabrücker Innenstadt gefunden Von Anke Schneider | 07.06.2023, 07:54 Uhr

Einen traurigen Fund hat die Polizei in der Osnabrücker Innenstadt am Mittwochmorgen um 7 Uhr gemacht. In der Hase befand sich der leblose Körper eines Mannes.