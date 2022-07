Am Kaufland in Osnabrück stand jetzt der Impfbus der Johanniter. FOTO: Nels Müller up-down up-down Mobiles Angebot der Johanniter Impfung auf Rädern – Wie viel ist noch los im Osnabrücker Impfbus? Von Nels Müller | 07.07.2022, 16:16 Uhr

Ein gut gefüllter Parkplatz beim Kaufland am Kurt-Schumacher-Damm in Osnabrück, geschäftiges Treiben. Wocheneinkäufe werden in Kofferräumen verstaut, Menschen steuern auf die Tankstelle zu. Mittendrin: ein auffälliger großer roter Bus. Hier, im Impfbus der Johanniter und der Stadt Osnabrück, wird immer noch gegen das Coronavirus gekämpft. Mit Erfolg?