Nur ein kleiner Teil der Pflegekräfte ist ungeimpft. Ab Mittwoch nächster Woche gilt in Niedersachsen die einrichtungsbezogene Impfpflicht. (Symbolfoto) FOTO: Roberto Pfeil/dpa Landkreis richtet Meldeportal ein Impfpflicht für Pflegekräfte: Diakonie Osnabrück reagiert mit Unverständnis Von Rainer Lahmann-Lammert | 10.03.2022, 19:00 Uhr

Der Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück weist darauf hin, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Niedersachsen am 16. März in Kraft tritt und richtet ein digitales Meldeportal ein. Mit Unverständnis reagiert die Diakonie Osnabrück Stadt und Land.