Impfskeptiker und Kritiker der Corona-Maßnahmen bekommen in der Osnabrücker Lagerhalle keinen Raum für ihre Treffen. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Raumbuchung storniert Corona-kritische Gruppe „Offener Dialog“ ist in der Osnabrücker Lagerhalle nicht willkommen Von Wilfried Hinrichs | 15.12.2022, 13:35 Uhr

Die Osnabrücker Initiative „Offener Dialog“, in der sich Impfskeptiker und Kritiker der Corona-Maßnahmen versammelt haben, ist in der Lagerhalle und im „Grünen Jäger“ unerwünscht. Die Gruppe ist erbost und sieht die demokratische Kultur in Osnabrück in Gefahr.