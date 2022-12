An der Laischaftsstraße ist die Osnabrücker Feuerwehr im wieder zu sehen - warum? Foto: Janina Schweer up-down up-down Einsatzkräfte vor Ort Warum die Feuerwehr immer wieder zur Laischaftsstraße in Osnabrück kommt Von Anke Schneider | 09.12.2022, 12:54 Uhr

Anwohner werden sich gewundert haben, dass an der Laischaftsstraße, Ecke Lange Straße, an mehreren Tagen im November und Dezember die Osnabrücker Feuerwehr eintrudelte. Was ist dort los? Wir haben nachgefragt.