Bitte einmal gründlich sauber machen: Neben dem Besen sind Plastikteile und Reste von Dämmplatten zu erkennen – geschredderte Hinterlassenschaften der Kleingärtner vom Grabeland am Bahndamm in Osnabrück. Das Foto wurde am 15. Mai aufgenommen.

Archivfoto: Rainer Lahmann-Lammert up-down up-down