Auf der Bühne: die Band Hellgun, davor: die Harleys. Wer eigentlich lauter ist? Der dreckige Rock der Osnabrücker Formation dürfte schon irgendwo in jenen Dezibelbereichen gelegen haben, vor denen Ohrenärzte warnen – gegen das Aufheulen eines Harley-Motors allerdings nahm sich der Sound von der Bühne noch vergleichsweise leise aus. Am Ziel des Osna-Ride gab es neben Livemusik auch noch allerhand andere Angebote: Airbrush-Vorführungen beispielsweise oder ein Fotoshooting.

„Der Osna-Ride ist in diesem Jahr deutlich größer als die beiden Male davor“, erklärte Ronny Krebs, Präsident des HDC Osnabrück. Grund sei die Kooperation mit der Interessengemeinschaft Herrenteichsstraße, wodurch sich nicht zuletzt räumlich ganz andere Möglichkeiten ergeben hätten: „Wir haben immer schon mal überlegt, etwas in dieser Größenordnung zu veranstalten, das Angebot zur Kooperation war da die ideale Chance.“

Rund dreihundert Biker hatten sich ab elf Uhr von vier verschiedenen Sammelpunkten zu einer Sternfahrt nach Osnabrück aufgemacht, mindestens hundert weitere warteten bei der Ankunft in Osnabrück: „Da jeder kommen und gehen kann, wie er will, werden es bestimmt insgesamt deutlich mehr als 400 Teilnehmer gewesen sein“, so Krebs. Biker aller Altersklassen, aus allen Himmelsrichtungen – und aus verschiedenen Epochen: „Mein Bike kommt aus der Zukunft. Genauer: aus der Endzeit“, so die verwirrende Erklärung von Jörg Roch, dessen 1980er Shovel sich optisch nicht so ganz einreihte in den polierten Hochglanz-Look der umstehenden Maschinen. Hinter dem Used Look seiner Maschine steckt nicht nur viel Arbeit, sondern vor allem eine Geschichte: „Ich habe mal an der Custom-Bike-Meisterschaft in Bad Salzuflen teilgenommen. Motto war: Eine verrückte Idee technisch umsetzen.“ Sein Interesse für Endzeitszenarien und seine Liebe zum Motorrad habe er zu diesem Anlass verschmolzen: „Ich habe vier Monate lang immer nach Feierabend an der Maschine rumgebastelt und mir eine Story dazu ausgedacht.“ Original seien nur noch Motor und Rahmen, neben dem aufwendig ausgestalteten Äußeren besticht das Endzeit-Bike unter anderem durch eine manuelle, ölbetriebene Sitzheizung, die in der Endzeit obligatorisch sei, andere Modifikationen seien Reaktionen auf Umweltschutzforderungen und medizinische Erkenntnisse, die heute noch völlig unbekannt seien. Rochs Motorrad avancierte gestern zu einem echten Hingucker.