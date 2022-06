Aufgrund des Starts am Himmelfahrtsfeiertag und der Pfingstfeiertage am Ende des Stadtfestes können Besucher an insgesamt zwölf Tagen im Partymodus auf Entdeckungstour gehen. Kleiner Wermutstropfen: Zwei Bühnenstandorte, die sich in den vergangenen Jahren als beliebte Anlaufziele etabliert hatten, werden in diesem Jahr nicht bespielt: Sowohl am Herrenteichswall, wo stets interessante Bands gerade für junge Leute geboten wurden, als auch die Johannisstraße, die sich am ersten Wochenende in eine zusätzliche Feier-Meile verwandelte, bleiben diesmal verwaist. Die hohen Kosten für Bands, Bühnen und Technik ließen sich nach Angaben der Veranstalter durch die Gastronomieeinnahmen nicht mehr decken.

Dennoch kann sich das Angebot sehen lassen, denn traditionell wird am zweiten Wochenende das Hasestraßenfest fünf zusätzliche, kleinere Bühnen auffahren, außerdem erweitern die Betreiber der Timezone-Bühne ihr Angebot an der Herrenteichsstraße und präsentieren vier bis fünf Bands und Einzelkünstler pro Tag, also insgesamt 63 Konzerte. „Wir haben das Areal hinter L+T erweitert, sodass wir mehr Gastronomiestände anbieten können“, sagt Betreiber Stephan Viehoff. Auf eine große LED-Leinwand werden die Konzerte von der Bühne übertragen. Ob die Kölner Sängerin Judith Hoersch, die sich auch als Schauspielerin einen Namen machte, oder DSDS-Teilnehmer Fady Maalouf, ob eine österreichische Rockband namens Lausch oder die in der Region Osnabrück angesiedelte Kai Strauss Band – von Indie über Pop bis hin zu Heavy Rock reicht das musikalische Spektrum, das hier geboten wird.

Aber auch an den anderen Standorten wird ein vielfältiges Angebot aufgefahren: An der Georgstraße spielen diverse Tribute- und Cover-Truppen auf, am Neumarkt sorgt unter anderem wieder die Sofaband für spaßige Unterhaltung, am Jürgensort wird traditionell unplugged, also überwiegend akustisch musiziert, und im Alando-Maidorf darf man sich auf Stars aus der volkstümlichen Szene und aus dem Schlagerbereich wie Marc Pircher, Mickie Krause, die Münchner Zwietracht oder Tim Toupet freuen. Zum zweiten Mal wird am Nikolaiort das imposante Eventdach mit umliegenden Logen, Zelten und der NOZ-Bühne installiert, das schon im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgte. Neben ansprechendem Musikprogramm finden hier im Europadorf unter anderem die Spezialtage statt, an denen sich die Osnabrücker Partnerstädte musikalisch und kulinarisch vorstellen. Außerdem wird passend zum Muttertag am 12. Mai der Neue-OZ-Familientag gefeiert. Für Bluesfans und Freunde von Weltmusik wird die Handwerksbühne auf dem Marktplatz zum Publikumsmagneten. Internationale Bands wie Moreblues aus Italien, Swamp aus den Niederlanden oder Lance Lopez aus Dallas/Texas zeigen hier, was sie können. Am frühen Abend präsentiert Programmmacher Todor „Toscho“ Todorovic darüber hinaus junge Bands, die sich am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück gegründet haben.

„Das Thema Barrierefreiheit und Sicherheit war uns auch in diesem Jahr besonders wichtig“, erklärt Karin Heinrich, die Leiterin des städtischen Fachbereichs Bürger und Ordnung. Sie verweist auch auf das Angebot für Rollstuhlfahrer, sich für das Befahren des Kopfsteinpflasters auf dem Marktplatz kostenlos einen Spezialrollstuhl auszuleihen.

Mit dem Haller Willem ist die Maiwoche stündlich aus dem Süden, mit der Nordwestbahn halbstündlich aus dem Norden erreichbar. Außerdem stehen 5000 Parkplätze und der öffentliche Nahverkehr inklusive Nachtbusverbindungen zur Verfügung. Alle Infos zur Maiwoche findet man auch in dem Faltheft, das an vielen Stellen in Stadt und Landkreis ausliegt. Wer sich von seinem Smartphone über das Stadtfest führen lassen will, für den wird wieder die kostenlose Maiwochen-App („Maiwoche Osnabrück“) angeboten.

