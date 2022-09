Bischof Franz-Josef Bode reagiert am 22.09.2022 im Rahmen einer Pressekonferenz im Forum am Dom auf die Studie der Universität Osnabrück zum Umgang mit Missbrauch im Bistum Osnabrück, in dem die Forscher unter anderem dem kirchlichen Führungspersonal massive Pflichtverletzungen attestieren.

Foto: David Ebener