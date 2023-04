Das Auto in Osnabrück ist vollständig ausgebrannt. Symbolfoto: imago images/Jürgen Held up-down up-down Schaden im vierstelligen Bereich Im Osnabrücker Stadtteil Wüste hat ein Auto gebrannt Von Hannah Baumann | 27.04.2023, 17:52 Uhr | Update vor 1 Std.

Aus ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag um 17.14 Uhr in der Mackensenstraße im Osnabrücker Stadtteil Wüste ein Auto in Vollbrand geraten.