Reden wir Klartext. Der Wunsch ist durchaus da, vor dem Öffnen der Ofenklappe einem Verstorbenen einen letzten Gruß mit auf den Weg zu geben und auch diesen brutal-technischen Schritt als Prozess des Abschiednehmens zu begreifen. Viele Bestatter machen das in Absprache mit dem Krematorium möglich. Allerdings: Die Mitarbeiter des Osnabrücker Krematoriums mussten in der Vergangenheit improvisieren, um den Angehörigen einen pietätvollen Rahmen zu bieten und ihnen gewisse Blicke zu ersparen.

Das Glas verändert sich auf Knopfdruck

Das ist mit Fertigstellung des Millionen-Anbaus anders. Angehörige werden über einen getrennten, barrierefreien Weg in einen Abschiedsraum geführt. Der Raum ist spärlich möbliert: eine Sitzecke, zurückhaltender Blumenschmuck. Dominiert wird der Raum von einer Wand aus Milchglas. Dahinter befinden sich die Verbrennungsöfen.

Erweiterung des Krematoriums ist fertig. So sieht's jetzt drinnen aus.

Ist der Zeitpunkt gekommen, verwandelt ein Mitarbeiter des Krematoriums das Milchglas auf Knopfdruck in Klarglas, und die Tür öffnet sich. Die Angehörigen können am Sarg Abschied nehmen.

Abschiedsraum mit Milchglas...

...mit Klarglas.

Erst wenn sie das Zeichen geben, schreitet der Prozess voran: Die Angehörigen treten zurück in den Raum, die Glastüren werden geschlossen und schließen den Lärm aus. Schlagartig ist es hier ruhig, während sich vor den Augen der Angehörigen die Ofentür öffnet und der Sarg ins Feuer gleitet. Das Glas wird auf undurchsichtig gestellt, die Zuschauer werden nach draußen geführt. Wer noch Zeit braucht, kann sich im begrünten Außenbereich niederlassen.

Der Seiteneingang für Angehörige, begrünt und mit Sitzecke.

Bestatter begleiten die Angehörigen

Ansprechpartner ist immer der jeweilige Bestattungsunternehmer, der die Trauernden beim Gang zum Krematorium begleitet. Wenige Tage nach der offiziellen Freigabe Mitte September ist der Abschiedsraum erstmals von einer Familie in Anspruch genommen worden. Andrew McCulloch, Leiter des Krematoriums, ist sich sicher, dass die Nachfrage steigen wird.

Andrew McCulloch, Leiter des Krematoriums.

Steigend ist auch die Zahl der Einäscherungen in Osnabrück. 2022 waren es 5600 – so viele wie nie zuvor. In den Neunzigerjahren wurde nur jeder dritte Verstorbene feuerbestattet. Heute ist das Verhältnis umgekehrt: Nur jeder dritte wird erdbestattet.

Etwas teurer als geplant

Die Stadt Osnabrück reagierte 2019 auf diesen Trend und entschied sich, das Krematorium am Heger Friedhof für 3,2 Millionen Euro auszubauen und die Vorkehrungen zu treffen, die Anlage später um einen dritten Ofen erweitern zu können. Am Ende wurden es 3,6 Millionen Euro, weil die Baupreise anzogen.

Wirtschaftlich war die Entscheidung durchaus mit einem Risiko behaftet, weil zeitgleich neue Krematorien in Diepholz und bei Lingen entstanden. So weit reichte bisher das Einzugsgebiet der Osnabrücker Einrichtung. Doch heute ist klar: Die neue Konkurrenz hat keine Auswirkung auf die Auslastung in Osnabrück.

Wichtiger noch für die Investitionsentscheidung waren die beengten Verhältnisse. Der alte Kühlraum war zu klein, die Amtsärzte mussten die Leichenschau in einem Durchgangsraum vornehmen.

Der Leitstand.

Zwei Kühlräume und bessere Hygiene

Im Neubau stehen nun zwei Kühlräume für 130 Särge zur Verfügung. Die ärztliche Zone ist geräumig und hygienisch auf dem Stand eines Krankenhauses, wie Andrew McCulloch versichert. Die Bestatter haben rund um die Uhr Zugang, um Särge anzuliefern oder Urnen aus einem Schließfach zu entnehmen. Die Bedingungen für die Mitarbeiter wurden verbessert, Arbeitswege verkürzt, am Ofen entstand ein klimatisierter Leitstand. „Das Krematorium ist mit der Erweiterung für die kommenden Jahre bestens gerüstet“, sagte Finanzvorstand Thomas Fillep bei der Eröffnung.

Zur Zukunftsfähigkeit gehört auch eine 75 kW-Photovoltaikanlage auf dem Dach, die den Eigenbedarf an Strom decken kann. Alle Gebäude werden mit der Abwärme aus den Öfen beheizt.

Fünf Tage in der Woche in Betrieb

Das Feuer brennt an fünf Tagen in der Woche von 5 bis 22 Uhr im Zweischichtbetrieb. Spätestens nach drei Tagen könne die Urne zur Verfügung gestellt werden, sagte Detlef Schnier, Betriebsleiter des Osnabrücker Service-Betriebes bei der offiziellen Eröffnung.

Mehr Informationen: Besichtigung des Krematoriums größer als Größer als Zeichen Ab sofort bietet das Krematorium wieder öffentliche Führungen an. Sie finden immer am zweiten Donnerstag eines Monats um 13.30 Uhr statt. Gruppen können Termine vereinbaren. Telefon 0541/323-7900, Email: krematorium@osnabrueck.de.

Krematorium steht unter Denkmalschutz

Das Osnabrücker Krematorium aus dem Jahre 1936 steht unter Denkmalschutz. Bereits Anfang der Neunzigerjahre wurde ein neues Krematorium mit einer moderneren Filtertechnik und zwei Öfen angebaut. Höhere Umweltanforderungen machten 2008 eine Modernisierung der Öfen nötig, wie Eva Güse, Leiterin der Abteilung Friedhöfe und Bestattungswesen, erläuterte.

Eine Jury wählte das Motiv aus

Bei diesem Anbau sei sehr darauf geachtet worden, die Würde des Ortes zu bewahren, so Güse. So wurde auch über das Design und Gestaltung intensiv gerungen. Das Wandbild am Ofen entwarf Robert Matzke, ein Künstler aus Münster. Eine Jury bestehend aus Architekten des Planungsbüros Rohling, Vertretern des Hospizes, des Kunstvereins Famos und des Osnabrücker Service-Betriebs (OSB) wählten aus fünf Bewerbungen seinen Kranich-Entwurf aus. Der Zugvogel ist in der Hospizarbeit ein zentrales Symbol für das Fortgehen – und Wiedersehen.