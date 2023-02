Am Dienstag, 7. Februar 2023, tagt der Rat der Stadt Osnabrück. Symbolfoto: Sebastian Stricker up-down up-down Live Ratssitzung am Dienstag, 7. Februar 150-Millionen-Paket genehmigt: Osnabrück macht bei Neubau von Oberschulen keine Abstriche Von Sebastian Stricker | 06.02.2023, 13:08 Uhr | Update vor 7 Min.

Hausbesitzer in Osnabrück atmen auf: Sie müssen künftig nicht mehr bis zu mehrere Zehntausend Euro zuzahlen, wenn die Stadt vor ihrer Tür eine Straße erneuert. Der Rat will die Straßenausbaubeiträge abschaffen. Die Frage ist bloß, wann und wie? Rückwirkend, ab sofort oder bald? Komplett oder in Stufen? Antworten verspricht die Ratssitzung am Dienstag, 7. Februar, ab 17 Uhr. Wir berichten im Liveticker.